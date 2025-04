「何人もの先人が失敗しているのに、魅力的に見えてしまうアイデア」は、その特徴をタールの池になぞらえて「タールピット・アイデア」と呼ばれています。このタールピット・アイデアの特徴や避ける方法について、スタートアップに対する投資やノウハウの伝授などを行っているアクセラレータY Combinatorが解説しています。Tarpit ideas - what are tarpit ideas & how to avoid them : YC Startup Library | Y Combinatorhttp