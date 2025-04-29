BEYOOOOONDS BEYOOOOONDS¤¬ÂæËÌ¤Ç½é¤Î³¤³°Ã±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¡ØBEYOOOOONDS FIRST CONCERT 2025¡ÖBEYOOOOONDS GOOOOOES TO TAIPEI¡ª¡×¡Ù¤ÈÂê¤·4·î27Æü¤ËÂæËÌ¡¦HANASPACE ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î³¤³°Ã±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖBEYOOOOONDS GOOOOOES TO TAIPEI¡ª¡×¤ÎÌÏÍÍ 4·î27Æü¤ËÂæËÌ¡¦HANASPACE ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î³¤³°¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤´¿À¼¤¬¾ìÆâ¤Ç´¬¤­µ¯¤³¤ëÃæ¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¿·°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ