Éâµ¤¤È¤¤¤¦Î¢ÀÚ¤ê¤Ï¡¢Î¥º§¸å¤â¿´¤Ë¿¼¤¤½ý¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î½ý¤ò°ú¤­¤º¤êÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤«¤éÉâµ¤¤µ¤ì¤¿²áµî¤«¤é¼«Ê¬¤ò²òÊü¤·¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ò²óÈò¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÎ¢ÀÚ¤ê¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤Ê¤¤¡ÛÁê¼ê¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤«¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÂº¤µ¤ÏÊÌÊª¤Ç¤¹¡£¡Ú´¶¾ð¤ò²¡¤·»¦¤µ¤Ê¤¤¡Û¡ÖÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤ë