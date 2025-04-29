Ä¹²¬¤Ï±¦É¨¤Î¸å½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò±¦É¨¤òÄË¤á¤Æ½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÄ¹²¬½¨¼ù¤¬¡¢¡Ö±¦É¨¤Î¸å½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£4·î29Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Î»î¹ç¸å¡¢郄ÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ä¹²¬¤Ï28Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥ë¡¼¥­¡¼º¸ÏÓ¡¦Áñ»Ê¹¨ÂÀ¤¬µð¿ÍÁê¼ê¤ËÌµ¼ºÅÀ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥óÀµÍ··â¼ê¤Ç¤¢¤ëÄ¹²¬¤Ï26Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Î2²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÍ·¥´