JR東京駅から徒歩1分のヤエチカ(八重洲地下街)は、2025年4月30日(水)〜5月6日(火・振休)まで、映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」とコラボレーションしたイベント「たべっ子どうぶつ THE MOVIE 冒険隊」を開催する。たべっ子どうぶつ THE MOVIE 冒険隊 メインビジュアル【TOPIC1 ビンゴを完成させて宝箱をゲット!ヤエチカ冒険】ヤエチカ館内に9つの合言葉が隠れている。見つけた合言葉をヤエチカLINEのトーク画面に入力すると秘