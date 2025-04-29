¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¸õÊäÁª½Ð¤¬´Ú×ÜÞ¬¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¡ËÂçÅýÎÎ¸¢¸ÂÂå¹Ô¤È°ìËÜ²½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤¬¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢ÅÞ¸õÊä¤òÁª½Ð¤¹¤ëÁªµóÀï¤ÎËÜÍè¤Î¼ñ»Ý¤¬¿§¤¢¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±¤ÎÎÏ»ØÆ³Éô¤¬³°Éô¤Î¿ÍÊª¤Ë´ÚÂå¹Ô¤È¤Î°ìËÜ²½¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÏÀÁè¤¬ÁýÉý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Ã¼¤Ï£²£¶Æü¡¢¸¢Ç«À¤¡Ê¥¯¥©¥ó¡¦¥è¥ó¥»¡ËÈó¾ïÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤¬¸µÌ±¼çÅÞÂåÉ½¤ÎÅ¢ÂçÅ¯¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ç¥Á¥ç¥ë¡Ë·ûÀ¯²ñÄ¹¤Ë¤«¤±¤¿ÅÅÏÃ£±ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£Å¢²ñÄ¹¤Ï£²£¸Æü¡¢Ãæ