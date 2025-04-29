[4.29 J1Âè13Àá](¥Ñ¥Ê¥¹¥¿)¢¨15:00³«»Ï¼ç¿³:»³ËÜÍºÂç<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¬¥ó¥ÐÂçºå]ÀèÈ¯GK 22 °ì¿¹½ãDF 2 Ê¡²¬¾­ÂÀDF 3 È¾ÅÄÎ¦DF 4 ¹õÀî·½²ðDF 20 ÃæÃ«¿ÊÇ·²ðMF 7 ±§º´Èþµ®»ËMF 8 ¿©ÌîÎ¼ÂÀÏºMF 16 ÎëÌÚÆÁ¿¿MF 17 »³²¼ÎÊÌéMF 51 ËþÅÄÀ¿FW 23 ¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¹µ¤¨GK 1 Åì¸ý½ç¾¼DF 5 »°±º¸¹ÂÀDF 15 ´ßËÜÉðÎ®DF 33 ÃæÌî¿­ºÈMF 10 ÁÒÅÄ½©MF 38 Ì¾ÏÂÅÄ²æ¶õMF 47 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¥é¡¼¥ÎFW 11 ¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥êFW 40 Åâ»³æÆ¼«´ÆÆÄ¥À¥Ë¥¨