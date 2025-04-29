[4.29 J1第13節](Eピース)※14:00開始主審:川俣秀<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 1 大迫敬介DF 4 荒木隼人DF 19 佐々木翔DF 33 塩谷司MF 6 川辺駿MF 14 田中聡MF 18 菅大輝MF 20 井上潮音MF 39 中村草太FW 9 ジャーメイン良FW 51 加藤陸次樹控えGK 26 チョン・ミンギDF 3 山崎大地MF 5 松本大弥MF 24 東俊希MF 25 茶島雄介MF 32 越道草太MF 44 仙波大志FW 27 イヨハ理ヘンリーFW 41 前田直輝監督ミヒャエル・スキ
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