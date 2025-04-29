2025Ç¯·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ45¼þÇ¯¶½¹Ô¡¦½©Åß¸ø±é ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Þ¤Ä¤ê ¤¤¤Î¤¦¤¨²ÎÉñ´ì¡ØÇúÎõÃé¿ÃÂ¢¡Áºù¿áÀãTHUNDERSTRUCK¡Ù¤¬¡¢9·î¤è¤êÄ¹Ìî¸©¡¦¾¾ËÜ¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤Î¤¦¤¨²ÎÉñ´ì ¡ØÇúÎõÃé¿ÃÂ¢¡Áºù¿áÀãTHUNDERSTRUCK¡Ù¥í¥´·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ45¼þÇ¯¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÁ´°÷½¸¹ç¤À¤Ê¡ª¡ª¡×¡¢¤È¤¤¤¦¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¹ß¤Ã¤Æ¤­¤¿Äá¤Î°ìÀ¼¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜ´ë²è¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð¸Þ½½Âå¸åÈ¾¡¦½éÏ··àÃÄ¤ÎÆü¾ï¤ÎÏÃ