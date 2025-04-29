Âè69²ó»³·Á¸©½ÄÃÇ±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¤Ï4·î29ÆüºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤Ï¥´ー¥ë¤Î»³·Á¸©»³·Á»Ô¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÇ½ªÆü¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ª3ÆüÌÜ¤Î¥ìー¥¹¤Ï»³·Á¸©Ä¹°æ»ÔÌò½ê¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥´ー¥ë¤Î»³·Á¸©»³·Á»Ô¡¦»³·Á¥á¥Ç¥£¥¢¥¿¥ïー¤Þ¤Ç¤Î8¶è´Ö79.9¥­¥í¤ÇÁè¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î¶è´Ö¡¢22¶è¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÅ·Æ¸¡¦ÅìÂ¼»³¡£¾¾²¬°ìÀ±¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤¿¤¹¤­¤ò·Ò¤®¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â³¤¯Âè23¶è¤Ç½éÆü