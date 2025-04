アメリカ連邦取引委員会(FTC)は2020年12月にMeta(当時Facebook)を独占禁止法違反の疑いで提訴しています。この裁判の中で、Metaの創設者でCEOのマーク・ザッカーバーグ氏が「ソーシャルメディアは、以前ほどソーシャルではなくなってきている」と発言したことが報じられました。Mark Zuckerberg Says Social Media Is Over | The New Yorkerhttps://www.newyorker.com/culture/infinite-scroll/mark-zuckerberg-says-social-media-