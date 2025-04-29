¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê45¡Ë¤¬28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë1»þ58Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÁûÆ°¤ò¤á¤°¤ë½Ð±é¼«½Í¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢2¥«·î¤Ö¤ê¤ËÈÖÁÈ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Þ¤Ç10Ï¢Çñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢´ã¶À¤ò³°¤·¤Æ¤ä¤äÆü¾Æ¤±¤·¤¿´é¤òÈäÏª¡£¡Ö¤â¤¦Á´¤ÆËº¤ì¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ½Ð±é¤ÎºÝ¡¢È±¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é