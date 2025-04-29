11人組グローバルボーイズグループ「JO1」が28日（日本時間29日）、米ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われるドジャース―マーリンズ戦のイベント「Japanese Heritage Night（ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト）」に登場した。この 「Japanese Heritage Night」は、ドジャースが主催する日本の伝統文化に触れることができる特別なイベント。当日の始球式は世界的に活躍する現代美術家で映画監督の村上隆氏が務める。初
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 永野 不倫疑惑の報道を巡り謝罪
- 2. 永野 謝罪後の「選曲」が話題
- 3. 1000プリ所属 ライバーが死去
- 4. くるま契約解除 信頼関係壊れた
- 5. 三谷幸喜氏 田中圭に釘刺した?
- 6. 永野&田中の不倫疑惑 粗品が本音
- 7. アッコに「生放送は無理」の声
- 8. BE:FIRST・RYOKIに持ち逃げ被害
- 9. いじめ主犯格が…同窓会で衝撃
- 10. 三浦友和の実年齢に視聴者も驚き
- 1. ネモフィラ求め朝から長蛇の列
- 2. TVを見ていた男女が同時に死亡
- 3. 廃墟のラブホで肝試し 死体発見
- 4. 空飛ぶ車 物体投げられ破損か
- 5. 鉄骨の下敷きで死亡 原因は爆発
- 6. 局員が飲酒運転 配達先で発覚
- 7. ダイバーが溺れた 37歳男性死亡
- 8. 娘を守る 恋人を殺害した父の涙
- 9. 息子を刺し殺害か 48歳父親逮捕
- 10. 車が歩道を走行 目撃者はぼう然
- 1. いじめ主犯格が…同窓会で衝撃
- 2. 生理来ず 母の前で娘泣き崩れる
- 3. 外食チェーンへ…募る客の不信感
- 4. スキー観光地「8割が外国人?」
- 5. 毎日性行為を強要 11年で6人出産
- 6. 平蔵氏 トランプ氏は日本の敵
- 7. 意外と身近「化学物質」のハナシ
- 8. 万博トイレで水しぶき 怒りの声
- 9. 立憲の消費税案に国民玉木氏批判
- 10. 愛子さまの衣装「春らしい」絶賛
- 1. カメラを知らず 職員同士がキス
- 2. 「日本ロス」台湾男性の相談反響
- 3. スペインなどで大規模停電
- 4. 別の惑星? 初来日カップル大興奮
- 5. DEA 米ナイトクラブ114人を拘束
- 6. 歌手と結婚し「精子の解毒中」
- 7. 米大統領 露寄りの姿勢に変化か
- 8. 剣闘士と動物が対決? 人骨に謎
- 9. スペインなどで全国的停電発生
- 10. キャラ爆買い 中国ネット沸騰
- 1. 感染被害増 家庭用ルーター対策
- 2. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
- 3. 48歳タイミー 大量の皿と戦う
- 4. 「自動車税」お得に支払う方法
- 5. AI使用 2週間で200万円稼げる?
- 6. 実はサイコパスな人 6つの特徴
- 7. 新型iPhoneが5万円以内で? 裏技
- 8. 54歳で東京に移住した正直な感想
- 9. 30年働いて貯めたお金消失で落涙
- 10. 日本が貧乏になった真の原因指摘
- 1. iPhoneを破壊する1行のコード
- 2. ソニー「Xperia1 VII」認証通過
- 3. GalaxyからXiaomiに変えた結果
- 4. 順天堂×カルビー 共同研究発表
- 5. iPhoneだけで身軽にお出かけ。MagSafe脱着できるミニ財布付きケース「Wrapup」を試してみた
- 6. 「Polaroid Flip」は、ヴィンテージな魅力で撮影が楽しいインスタントカメラ：製品レビュー
- 7. AIエージェントにどこまで頼ってよいですか？｜The Prompt
- 8. 2画面やQWERTYキーボード搭載のスマホ、シンプルケータイ、ミニPCなど！河童丸が2019年にゲットしたガジェットをざっくりと振り返る【コラム】
- 9. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 10. タスマネ不要 Win11でアプリ終了
- 1. 大谷が腰を90度曲げ誠心誠意謝罪
- 2. 男子ゴルフ前澤杯 客少なく反省
- 3. 久保の強豪移籍報道に韓国驚愕
- 4. 久保ら3選手退団へ ソシエダ激震
- 5. 日本式トイレ設置の経緯に脚光
- 6. 大谷「産休」にNPBでも切実な声
- 7. デートが斬新 大谷語る馴れ初め
- 8. BDに逃走中 ハンター参戦で騒然
- 9. これいいの?「丸出し姿」にX騒然
- 10. 吉田正尚 見えぬMLB復帰への道
- 1. 永野 不倫疑惑の報道を巡り謝罪
- 2. 永野 謝罪後の「選曲」が話題
- 3. 1000プリ所属 ライバーが死去
- 4. くるま契約解除 信頼関係壊れた
- 5. 三谷幸喜氏 田中圭に釘刺した?
- 6. 永野&田中の不倫疑惑 粗品が本音
- 7. アッコに「生放送は無理」の声
- 8. BE:FIRST・RYOKIに持ち逃げ被害
- 9. 三浦友和の実年齢に視聴者も驚き
- 10. 芽郁 4年前から好意示していた?
- 1. コストコ 大当たりな「おやつ」
- 2. 高1の娘と暮らすシンママに衝撃
- 3. まさか托卵? 妊娠中の妻が密会
- 4. 「命よりソシャゲ」夫に衝撃事実
- 5. 貧困家庭育ちの足裏 何が支えに
- 6. ほぼ満席の機内から悲鳴 原因は
- 7. 5000円以下 GU大人高見えコーデ
- 8. シャトレーゼ話題の絶品ショート
- 9. 女性が好きなんだ 22歳で気づき
- 10. 数年前に結婚していた 2ショ公開