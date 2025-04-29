11人組グローバルボーイズグループ「JO1」が28日（日本時間29日）、米ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われるドジャース―マーリンズ戦のイベント「Japanese Heritage Night（ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト）」に登場した。この 「Japanese Heritage Night」は、ドジャースが主催する日本の伝統文化に触れることができる特別なイベント。当日の始球式は世界的に活躍する現代美術家で映画監督の村上隆氏が務める。初