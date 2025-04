叡山電鉄は4月29日から、「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」とのコラボレーション企画の追加企画として、コラボグッズの販売やコラボイベントを実施する。コラボ缶バッジのイメージ4月29日に、八瀬比叡山口駅イベントスペース「駅テラス」で開催する「えいでん×たべっ子どうぶつ THE MOVIEコラボフェスタ」では、「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」のイラストを使用した缶バッジ全10種(1回400円)、「駅名標アクリルキーホルダー」全10種