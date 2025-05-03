¸¤»ô°ì¤Ï¤¦¤É¤ó²°¤µ¤ó¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢¹¥¤­¤À¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË¤Î¿Í¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Èà¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£ ²¶¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤ 142ÏÃ Ã¯¤«¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦¤Ê¤¤¥Ï¥¸¥á¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¥¸¥á¤ËÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö½ã¿è¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤ÆÀèÀ¸