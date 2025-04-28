¡Ö¥±¥¤¥¿¥Þ¥ë¥ä¥Þ¡ÊKEITA MARUYAMA¡Ë¡×¤¬¡¢11¿Í¤Î¾¯½÷Ì¡²è²È¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿½ñ¤­²¼¤í¤·Ì¡²è¡Ö¥±¥¤¥¿¥Þ¥ë¥ä¥Þ ¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¡ÊKEITAMARUYAMA ANTHOLOGY¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥±¥¤¥¿¥Þ¥ë¥ä¥Þ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¢³Æ¼ï½ñÅ¹¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥±¥¤¥¿¥Þ¥ë¥ä¥Þ¤Î¥Æ¥­¥¹¥¿¥¤¥ëÊÁ¤òÍÑ¤¤¤¿ÁõÃú¤Ç²Á³Ê¤Ï7480±ß¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û ¥±¥¤¥¿¥Þ¥ë¥ä¥Þ ¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¤Ï¡¢¥±¥¤¥¿¥Þ¥ë¥ä¥Þ¥Ö¥é¥ó¥É30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢°ì¾ò¤æ¤«¤ê¡¢