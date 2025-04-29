28Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬Íè·î¤ÎÀï¾¡µ­Ç°Æü¤Ë¤¢¤ï¤»3Æü´Ö¤Î°ì»þÄäÀï¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡þÆüËÜ»þ´Ö28ÆüÌë¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ±éÀâ¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡£¥í¥·¥¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÍ¥Àè»ö¹à¤ÏÆÃÊÌ·³»öºîÀï¤ÎÇ¤Ì³¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î·èÄê¤È¤·¤Æ¡¢Íè·î9Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÀï¾¡80¼þÇ¯¤Îµ­Ç°Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿