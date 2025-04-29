¿å¿§¤ÎÉ³ÃÏ¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Ç°Ø»Ò¤ËÉ¨Î©¤Á35ºÐ½÷Í¥¤¬¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Ç?Àº¿ÀÅý°ì?¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ª»Å»öÌÌ¤ÇµîÇ¯¤è¤ê¤¤¤¤1Ç¯¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬º£Ç¯¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¼«Ê¬¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤­¤Þ¤¹¤³¤ÎÆü¤Ï³¤¤âÀÅ¤«¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÆþÍèçýÎ¤(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¡£¿å¿§¤ÎÉ³ÃÏ¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Ç°Ø»Ò¤ËÉ¨Î©¤Á¤·¡¢