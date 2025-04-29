¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¢¾±»ÒÍºÂçÆâÌî¼ê¡Ê22¡á¿ÀÆàÀîÂç¡Ë¤¬1·³½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®Ãæ¤À¡£º£½Õ¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¥ë¡¼¥­¡¼¤Ç¤ÏÍ£°ì¡¢¼çÎÏÃæ¿´¤ÎAÁÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢3·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïÃæ¤Ë2·³¤Ë¹ß³Ê¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÏÂÇ·â¥Þ¥·¥ó¤òÁê¼ê¤Ë¥Ð¥ó¥ÈÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¾®µ»¤ËËá¤­¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£50¥á¡¼¥È¥ë5ÉÃ7¤ÎµÓÎÏ¤âÀ¸¤«¤·¡¢1·³¤ÎÉñÂæ¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£»þ¹ï¤Ï¸á¸å6»þ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Áª¼ê¤¬°ì¿Í¤Þ¤¿°ì¿Í