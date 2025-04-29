¡ÚWeekly DataÅ¸Ë¾¡Û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÂÀÅÄÌº¤¬³«Ëë¤«¤é¹¥Ä´¤À¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£100ÂÇ¿ô40°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.400¡¢12µåÃÄ¤ÇÍ£°ìÂÇÎ¨4³ä¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4·î¤Ë¸Â¤ì¤Ð87ÂÇ¿ô35°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.402¡£·î´Ö30°ÂÂÇ°Ê¾å¤ÇÂÇÎ¨4³ä°Ê¾å¤È¤Ê¤ì¤Ð¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï22Ç¯9·î¤ÎµÈÅÄÀµ¾°¡Ê.413¡Ë°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¿Í±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï03Ç¯9·î¤ÎÃ«²ÂÃÎ¡Ê.424¡Ë°ÊÍè22Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë°ÂÂÇ¿ô¤Ç¤âµ­Ï¿¤òÁÀ¤¨¤ë¡£µåÃÄºÇÂ¿¤Ï96