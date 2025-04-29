°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ô¤À¤±¤¬Ã©¤êÃå¤±¤ë¡¢¶Ë¾å¤Î¾Æ¤­Ä»¥ï¡¼¥ë¥É¡£Âçºå¡¦Å·Ï»¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤à¡¢²ñ°÷À©¡Ø·§¤Î¾ÆÄ»106¡Ù¡£¤½¤ÎÈâ¤ÎÀè¤ÇÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¡È¸¸·Ü¡É¤ò¶Ë¤á¤ë°ìÎ®¤Îµ»¤È¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¶õ´Ö¤À¡£Áª¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¥­¥à ¥¢¥è¥óµþÅÔºß½»¤Î¥°¥ë¥á¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£IG¡Ê@ahyoungbaby¡Ë¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÏ¢ÆüÈþÌ£¤·¤¤¥°¥ë¥á¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â