ºòÇ¯¤ÎÍ­ÇÏµ­Ç°¤òÀ©¤·¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ4¡áÌÚÂ¼¡Ë¤ÏÊõÄÍµ­Ç°¡Ê6·î15Æü¡¢ºå¿À¡Ë¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¡£Á°Áö¸å¤Ë±¦Á°µÓÂè1»Ø¹üÇíÎ¥¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¡¢¸½ºß¤Ï¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àÅ·±É¤ÇÄ´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£