½Õ¤Î½ö·®¤Î¼õ¾Ï¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¿ûÄ¾¿Í¸µÁíÍý¤ä±Ç²è»úËëËÝÌõ²È¤Î¸ÍÅÄÆàÄÅ»Ò¤µ¤ó¤é¤¬¼õ¾Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ûÄ¾¿Í ¸µÁíÍý¡Ö¤³¤Î·®¾Ï¤ò»ä¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯´Ö¡¢»ÔÌ±À¯¼£¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤­¤¿Á´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Î±ÉÍÀ¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¿ûÄ¾¿Í¸µÁíÍý¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶Í²ÖÂç¼ú¾Ï¡×¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÅçÍý¿¹¸µ½°µÄ±¡µÄÄ¹¤â¡Ö¶Í²ÖÂç¼ú¾Ï¡×¤ò¼õ¾Ï¤·¡¢¡Ö¿´¤«¤é´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¿È¤ËÍ¾¤ë±ÉÍÀ¡¢¤³¤ì¤Ë¤¹¤°¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê