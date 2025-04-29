½÷Í¥¤Î±óÌî¤Ê¤®¤³¡Ê45¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö³é°¦¡×¡Ê´ÆÆÄ´ä¾¾¤¢¤­¤é¡¢5·î16Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤¬ÀÝ¿©¾ã³²¤Ë´Ù¤ëÊª¸ì¡£±óÌî¼«¿È¤â30Ç¯´Ö¤ÎÆ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¤ÏÂç¤­¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ÀÝ¿©¾ã³²¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¾Â¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÃÏ¹ö¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡£»à¤Ì¤Þ¤ÇÆ®¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¶ì¤·¤ß¤òÁÊ¤¨¤¿¡£