ジェジュン(39)プロデュースの韓国発7人組ガールズグループ「SAY MY NAME」が28日、都内で、日本初のファンミーティング「SAY MY NAME 1st FANMEETING in JAPAN Hello My LOVvmE」を開催した。同グループのメンバーは日本人のHITOMI(23)MEI(19)、韓国人のSOHA(18)DOHEE(18)JUNHWI(17)SEUNGJOO(14)、タイ人のKANNY(19)。リーダーのHITOMは24年1月、AKB48を卒業した本田仁美。スカイブルーのペンライトが振られる