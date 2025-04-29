3·î28Æü¤«¤é¸½¿¦¤Î¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¡¼¥É¡õ¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Îº´Æ£²í»Ö¼ÒÄ¹¤Ï4·î25Æü¡¢¼ÒÄ¹½¢Ç¤²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¥ì¥â¥ó»ö¶È¤Ë°ìÁØ½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥Ý¥í¥°¥ë¡¼¥×¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ê2023¡Á26¡Ë¡×¤Î¿©ÉÊ°ûÎÁ»ö¶È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ï¹½Â¤²þ³×¡£º£¸å¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤â¤Î¤Î2Ç¯´Ö¤ÇÌÜÅÓ¤¬¤Ä¤­ºâÌ³´ðÈ×¤¬À°¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¶¯¤ß¤¬È¯´ø¤Ç¤­¤ëÊ¬Ìî¤ËËá¤­¤ò¤«¤±¤ë¡£¡Ö¡ÊÃæ·×¡Ë»Ä¤ê2Ç¯¡¢¥ì¥â¥ó»ö¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£À¸»º¿¶¶½¤Ø