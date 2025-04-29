NY³ô¼°28Æü¡ÊNY»þ´Ö14:48¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö03:48¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ40098.37¡Ê-15.13-0.04%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯17272.98¡Ê-109.96-0.63%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª35940¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+30+0.08%¡Ë ²¤½£³ô¼°28Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 8417.34¡Ê+2.09+0.02%¡Ë ÆÈDAX 22271.67¡Ê+29.22+0.13%¡Ë Ê©CAC40 7573.76¡Ê+37.50+0.50%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.689¡Ê-0.059¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.222¡Ê-0.014¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.697¡Ê-0