Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤ò±ß³ê¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò²õ¤¹NG¸ÀÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¡Û¤È¤­¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍ×µá¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë²ò·èºö¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ»ö¤ÎËÜ¼Á¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢²ò·è¤Ø¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ø¤ÎÇÛÎ¸ÉÔÂ­¡ÛÂ¾¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµ¿À·Ð¤Ê