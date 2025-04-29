Lisandra Paraguassu¡Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í£²£¸Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤¹¤ë£Â£Ò£É£Ã£Ó½ô¹ñ¤Î³°Áê¤é¤¬¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤­¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¡£Æ±²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¡Ö°ìÊýÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¡×¤òÈãÈ½¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¹â´±¤Ï¡Ö³ÕÎ½¤é¤Ï¡¢ËÇ°×¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÔÆ°¤Î¼ç¼´¤È¤·¤ÆÂ¿¹ñ´ÖËÇ°×¸ò¾Ä¤Î½ÅÍ×À­¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀë¸À¤ò¸ò