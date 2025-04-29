½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤¬29Æü¡¢28Æü¿¼ÌëÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö±ÊÌî²ê°ê¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Î½Ð±é¤ò½ª¤¨¡¢Åìµþ¡¦Í­³ÚÄ®¤ÎÆ±¶É¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ï10¿Í¤Û¤É½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Ö¤ÎÁë¤Ë¤Ï¹õ¤¤¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬°ú¤«¤ì¡¢»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£24ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¤È´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¥­¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¤È¤Î¡ÖÆó¸ÔÉÔÎÑ¡×µ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¸å¡¢½é¤ÎÆùÀ¼¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡Ö°ìÉô½µ´©»ï¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤·¤Þ