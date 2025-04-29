¢£¿å¿§¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë¥Òー¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÃãÈ±¥í¥ó¥°»Ñ¤ÇÅÐ¾ì ¡ÚÆ°²è¡ÛÆ£¸¶¾æ°ìÏºÊ±¤¹¤ë¡È¾æ»Ò¤µ¤ó¡É¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¡ÖAlpha¡×¥À¥ó¥¹ ¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬½÷Áõ»Ñ¤Ç¡È¾æ»Ò¤µ¤ó¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖAlpha¡×¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡È¾æ»Ò¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¿å¿§¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë¥Òー¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÃãÈ±¥í¥ó¥°»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£È±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ê»Ï¤á¤ë¡£ ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿¶