¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·î～¶âÍË13:00～15:30¡Ë4·î28Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÂçÃÝ¤È¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±Ê¹¯Ê¿»á¤¬¡¢ÂçºåËüÇî¤Ç¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥óÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤ÎÇËÂ»¤Ë´Ø¤¹¤ëËèÆü¿·Ê¹¤Îµ­»ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡ÖËüÇî¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡× ¿¹±Ê¹¯Ê¿¡Ö¤Þ¤º¡¢²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ