Andrea ShalalDavid LawderDoina Chiacu¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó£²£¸Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤Ï£²£¸Æü¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¼çÍ×ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬¡ÖÈó¾ï¤Ë¹¥Ä´¡×¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢´ØÀÇ²óÈò¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡×Äó°Æ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ºÇ½é¤ÎËÇ°×¹ç°Õ¤Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Î´Ö¤ÇÄù·ë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤â¼¨¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤Ï£Ã£Î£Â£Ã¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÆüËÜ¤È¤ÎÈó¾ï¤Ë¼Â¼ÁÅª¤Ê¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Î¥¢¥¸¥¢¤ÎËÇ°×