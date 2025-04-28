2026Ç¯9·î4Æü¤Ë³«±à25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡£¤½¤ì¤òµ­Ç°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò28Æü¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤é¤á¤­¤òÁý¤·¤¿¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÊª¸ì¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯4·î15Æü¡Á2027Ç¯3·î31Æü¤ÎÌó1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å