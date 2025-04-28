¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅòÈÁ´ÝÈþÀã¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¤ÇºÇ¿·¥¤¥á¡¼¥¸DVD¡ØµðÆý¤ÈÅí¿¬¤ÈÇò¤¤È©¡Ù(È¯ÇäÃæ 4,620±ßÀÇ¹þ È¯Çä¸µ:¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë)¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£DVD¡ØµðÆý¤ÈÅí¿¬¤ÈÇò¤¤È©¡Ù¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÅòÈÁ´ÝÈþÀãÆ±DVD¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ëÅòÈÁ´ÝÈþÀã¤Ï¡¢Âçºåºß½»¤Î¿·¿Í¥°¥é¥É¥ë¡£153cm¤È¥ß¥Ë¥Þ¥à¥µ¥¤¥º¤â¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Ï¾å¤«¤éB88¡¦W59¡¦H90¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥È¤âG¥«¥Ã¥×¤È