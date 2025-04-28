µìÀ¾¥É¥¤¥Ä¤ÎNATO²ÃÌÁ70Ç¯¤òµ­Ç°¤¹¤ë¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¡Êº¸¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¤È¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¥å¥¿¥¤¥ó¥Þ¥¤¥ä¡¼ÂçÅýÎÎ¡Êº¸Ã¼¡Ë¡á28Æü¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡ÛËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤Ï28Æü¡¢Âè2¼¡ÂçÀï¤ÎÇÔÀï¹ñ¥É¥¤¥Ä¤ÎÅìÀ¾Ê¬ÃÇ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿µìÀ¾¥É¥¤¥Ä¤¬NATO¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤«¤éÍè·î6Æü¤Ç70Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òµ­Ç°¤·¤¿¼°Åµ¤ò¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤ÎËÜÉô¤Ç³«¤¤¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¥å¥¿¥¤¥ó¥Þ¥¤¥ä¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö²¤½£ºÇÂç¤Î¥¦¥¯