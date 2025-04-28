¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤À¡£¡ØFootball Insider¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥­¥ó¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¡£2020Ç¯9·î¤«¤é¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ï¥È¥­¥ó¥¹¤À¤¬¡¢²ÃÆþ°Ê¹ß¥¯¥é¥Ö¤Î¹¶·â¤Î¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºòµ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°37»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢19¥´¡¼¥ë13¥¢¥·¥¹¥È¤È°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢EURO2024¤Ç¤â¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì