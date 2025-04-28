¥í¡¼¥Þ¶µ¹ÄÄ£¤Ï¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î»àµî¤ò¼õ¤±¡¢¼¡¤Î¶µ¹Ä¤ò·è¤á¤ëÁªµó¡Ö¥³¥ó¥¯¥é¡¼¥Ù¡×¤ò5·î7Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£4·î28Æü¡¢¿õµ¡¶ª¤È¤¤¤¦¹â°Ì¤ÎÀ»¿¦¼Ô¤Ë¤è¤ë²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ò·è¤á¤ëÁªµó¡Ö¥³¥ó¥¯¥é¡¼¥Ù¡×¤ò5·î7Æü¤Ë¹Ô¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¿õµ¡¶ª2¿Í¤ò´Þ¤à135¿Í¤¬Á´°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢¥ß¥±¥é¥ó¥¸¥§¥í¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î¿³È½¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥£¡¼¥ÊÎéÇÒÆ²¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£³°Éô¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÅêÉ¼