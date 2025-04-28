¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿78ºÐ½÷À­¤¬¡¢°å»Õ¤ÎÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£28Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»ÔÃæÎ¤Ä®¤Ë¤¢¤ë¹ñÆ»¤È¸©Æ»¤¬¸ò¤ï¤ë¿®¹æµ¡¤¬¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î»ö¸Î¤Ç¤¹¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¤Î40ÂåÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³