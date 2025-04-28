¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/28¡ÛFANTASTICS¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤È¸µÆü¸þºä46¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤¬28Æü¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤ä¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¡Ê29Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿MBS¡§Ëè½µ²ÐÍË¿¼Ìë0»þ59Ê¬¡Á¡¦TBS¡§¿¼Ìë1»þ28Ê¬¡Á¡Ë1ÏÃÀè⾏¾å±Ç¡õ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£È¬ÌÚ¤¬¡¢¶¦±é¤·¤¿Ä¶ÆÃµÞ¡¦ÁðÀîÂóÌï¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡õóîÆ£µþ»Ò¡¢ÃçÎÉ¤¯¡È»Ø¥Ï¡¼¥È¡É¢¡È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÁðÀîÂóÌï¤òÇ¯²¼¤È´ª°ã¤¤ÊÛ¸î⼠¤«¤é¡ÖºÇ°­¤Ê¸¡»ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë