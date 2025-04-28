À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëNew Balance¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÎÅÁÀâÅª¥â¥Ç¥ë¡ÖMade in USA 1300JP¡×¤¬¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü¹ï¡ª5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤À¤±ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö1300JP¡×¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë´õ¾¯À­¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGrey Days¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖU1300JP¡×¡Ê5Ëü9400±ß¡Ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö1300JP¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³×¿·Åª¤Ê¥½¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢ºÙÉô¤Þ