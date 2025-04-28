¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£´£³¡¥£´£¶±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ ¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏÅìµþ»þ´Ö¡Ê21:51¸½ºß¡Ë ¥É¥ë±ß ¸½ÃÍ143.34¹âÃÍ143.89°ÂÃÍ143.15 144.51¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 144.20Äñ¹³2 143.77Äñ¹³1 143.46¥Ô¥Ü¥Ã¥È 143.03»Ù»ý1 142.72»Ù»ý2 142.29¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥æー¥í±ß ¸½ÃÍ162.76¹âÃÍ163.47°ÂÃÍ162.70 164.02¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 163.75Äñ¹³2 163.25Äñ¹³1 162.98¥Ô¥Ü¥Ã¥È 162.48»Ù»ý1