£Ô£Â£ÓÆüÍË·à¾ì¡Ö¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÂè£³ÏÃ¤¬£²£·Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÊõÄÍ¤Î¸µ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¡¦²ÖåÁ¤Þ¤ê¤¬½Ð±é¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊõÄÍ£Ï£Ç¶¦±é¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°¤Éô´²±é¤¸¤ë¿ÊÆ£ÁÔ°ì¤¬¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡×¤Î¥µ¥Ö¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¾®ÃÓÆàÈþÌò¤Î·î¾ë¤«¤Ê¤È¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¡£ºòÇ¯£··î¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂàÃÄ¤·¤¿¸µ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢ÊõÄÍ»þÂå¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ö¥­¥ã¥¹¥¿¡¼Ìò¤Î¿Í¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢