ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ï28Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤È¤Î´ØÀÇ¤ò½ä¤ë¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤·¡Ö¼«Æ°¼Ö¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤ÎÇÀÎÓ¿å»º¶È¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£