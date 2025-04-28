¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¿¥Ð¥³¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊBAT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¸ø½°±ÒÀ¸¤ÈÀ¯ºö¤Î¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÃµ¤ë¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¡Á»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Á¡×¤ò2025Ç¯4·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤é¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼80¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¡£¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¥ì¥¹¤ÊÀ¤³¦¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¿¤Ð¤³¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê³²¤ÎÄã¸º¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤¿¤Ð¤³¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó