¥­¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤¬¡¢6·î17Æü¤ËÀ¤³¦Æ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¡ØShadowverse: Worlds Beyond¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¤ª¤·¤¨¤Æ¡×¤ÎMV¤ò4·î30Æü21»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È²èÁü¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¢¡¥­¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä Æ°²è¼¡À¤Âå¥¹¥Þ¥Û¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡ØShadowverse: Worlds Beyond¡Ù¤Ï¡¢ÂÐÀï·¿¥Ç¥¸¥¿¥ëTCG¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥Ð¡¼¥¹¡Ù¤Î¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ2025Ç¯6·î1