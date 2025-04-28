¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Á¥´¤Ç¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡©¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°Â¤¯¤Æ¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¥¤¥Á¥´¡×¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¿©¤ÙÊüÂê¤¬2000±ß¢ª1300±ß¤ËÃÍ²¼¤²GW¤Î·ê¾ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Öº£½µ¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡×Å·¸õ°ÂÄê¤Ç¥¤¥Á¥´¤¬°Â¤¯28Æü¸á¸å¡¢ºë¶Ì¸©²³Àî»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆÃÇäÉÊ¤Î¡Ö¥¤¥Á¥´¡×¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¡Ö1¥Ñ