Ê¡²¬¸©·ÙÂçÌ¶ÅÄ½ð¤Ï28Æü¡¢ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Î¸Ä¿ÍÂð¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ËÆ±Æü¸á¸å1»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Â©»Ò¤ò¤«¤¿¤ëÃË¤«¤é¡Öº£¡¢¾®ÁÒ¤«¤é¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö15»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¤½¤Ã¤Á¤ËÃå¤¯¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÉÔ¿³ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Æ±»ÔÆâ¤ÇÆ±ÍÍ¤ËÂ©»Ò¤ò¤«¤¿¤ëÉÔ¿³ÅÅÏÃ¤¬Ê£¿ô·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£