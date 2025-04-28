never young beach¤¬2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¡¢10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¥­¥ã¥ê¥¢½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´ØÏ¢µ­»ö¡§never young beach°ÂÉôÍ¦Ëá¤¬¸ì¤ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Î°ÕÌ£¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤³¤ì¤Ï¡¢4·î28Æü¤ËZepp Diver City¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿never young beach¡ã10th Anniversary Tour 2025¡äÅìµþ¸ø±é¤Ë¤Æ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î³«ºÅ¤ÏZepp Diver City¤Î¥Ä¥¢¡¼Åìµþ¸ø±é¤ÎËÜÊÔ½ª¤ï¤ê¤Î¹ðÃÎ±ÇÁü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é