²Î¼ê¤Î´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤¬25Æü¡¢¡Ø´äºê¹¨Èþ ¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥È ¡Á±Ê±ó¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿50Ç¯Á°¤ä¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤Ë¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´äºê¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ÎÅöÆü¤È¤Ê¤ë4·î25Æü¤Ë¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¿Í¸«µ­Ç°¹ÖÆ²¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø´äºê¹¨Èþ ¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥È ¡Á±Ê±ó¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡Ù¡£2ÉôÀ©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç´äºê¤µ¤ó¤ÏÁ´38¶Ê¤ò